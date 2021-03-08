Российский музыкант поздравил женщин с 8 Марта кавером на песню «Бетономешалка»

Российский музыкант Артем Павленок, известный под псевдонимом ASPER X, решил оригинально поздравить москвичек с Международным женским днем. Он исполнил хит метал-группы «Кувалда» — «Бетономешалка». Но изменил текст и название. В результате композиция превратилась в «Букетомешалку».

«Премьера „Бетономешалки“ состоялась прямо на улицах Москвы. Раскрашенная под огромный тюльпан бетономешалка и песня из колонок привлекали москвичек, которых тут же поздравляли с праздником и одаривали цветами», — говорится в подписи к ролику.

На видео музыкант дарит прохожим москвичкам букеты и поздравляет их с праздником.

В понедельник волонтеры Подмосковья по случаю 8 Марта провели акцию «Дарите женщинам цветы». Активисты поздравили девушек в аэропорту Домодедово, вручив пассажиркам букеты тюльпанов.

Также с праздником ранее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В праздничный день в Доме правительства глава региона вручил 25 жительницам Подмосковья почетные грамоты и ордена. В числе тех, кого удостоили награды, — бортпроводница, которая в период пандемии начала работать медсестрой в госпитале, а также врач-инфекционист.