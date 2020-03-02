Российский муфтий раскритиковал облизывание ограды шиитской святыни в Иране

Иранцы-шииты продемонстрировали всему миру свое бесстрашие перед коронавирусом. По Сети разошлось видео, на котором человек облизывает решетку мавзолея Фатимы Масуме. Московский муфтий Ильдар Аляутдинов во время беседы с «360» назвал такое поведение противоречащим исламу и здравому смыслу.

«В мусульманском мире такие вот проявления крайне редко встретишь и увидишь. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Безусловно, мусульмане России такой флешмоб ну никак не поддержат. Это не соответствует исламу, логике и здравому смыслу», — заявил Аляутдинов.

Он добавил, что ислам предписывает соблюдать гигиену и беречь свое здоровье, чтобы как раз не заразиться никаким вирусом.

Мавзолей Фатимы Масуме находится в иранском городе Кум. Мусульмане-шииты считают сам город и мавзолей святыней. Гробницу построили в 950 году. В XIII веке мавзолей облицевали плиткой. Серебряные решетки, которые облизывает человек на видео, появились в мавзолее в начале 2000-х годов, во время реконструкции.