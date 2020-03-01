Российский моряк перенес инсульт в океане. Его спасают чилийские военные

Чилийские военные спасли русского моряка, у которого случился инсульт. Его везут в больницу Ушуаи.

По информации РИА «Новости», 62-летнему моряку Игорю Максимову стало плохо, когда его рыбацкое судно находилось неподалеку от Мальвинских (Фолклендских) островов. Он работает тралмастером на российском рыболовном траулере «Атлантик».

«Мне подтвердили, что состояние больного стабильное, завершилась его перегрузка на чилийский катер. В районе трех ночи он прибудет на Огненную землю», — сообщил агентству почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.

Андрущак рассказал, что у мужчины появились признаки инсульта еще 27 февраля: он почувствовал головокружение, у него стали отказывать конечности. Судовой доктор также зафиксировал повышение температуры, что свидетельствует о первой стадии пневмонии. По словам консула, существует риск отека мозга.

Моряка в аргентинскую больницу везут чилийские военные. Андрущак объяснил это тем, что у Аргентины не было поблизости подходящей техники.