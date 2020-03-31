Российский митрополит сравнил пандемию коронавируса с мировой войной

Митрополит отметил, что человечество через 75 лет после окончания Второй мировой войны снова сталкивается с таким же бедствием.

«Я ничуть не преувеличиваю, ничуть не давлю на вас какой-то особой тревогой, страхом. Это действительно так: война между человечеством и этим злом, которое пришло в человеческий род и против которого нам предстоит биться по-настоящему», — заявил он.

Он предложил посмотреть на Италию, где во второй половине февраля нашли первого заболевшего коронавирусной инфекцией, а через месяц счет умершим шел уже на сотни. Митрополит Тихон рассказал о том, что ему позвонил живущий на севере Италии знакомый, который поделился с ним новостями. Болеют жители всех возрастов.

«Это по-настоящему страшно. Враг выбивает одного за другим», — подчеркнул священник.

Также владыка Тихон напомнил, что и в Псковской области есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. Ранее он призвал паломников не приезжать в Псково-Печерский монастырь, где живут много пожилых людей. Своим прихожанам он предлагал молиться дома.

За это его начали критиковать и говорить, что в обители заразиться нельзя.

«Те, кто говорит, что в храмах и монастырях невозможно заразиться, лгут!.. Они нечестивцы! Потому что ложь — это нечестие», — заявил митрополит.

Он пояснил, что те, у кого нет симптомов болезни, могут быть носителями вируса и в итоге стать невольными убийцами других людей.

Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в России еще не достигла своего пика, поэтому в ближайшее время количество заболевших будет увеличиваться. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения в России составляет 2337 человек. В больницах скончались 17 пациентов, чьи тесты показали наличие возбудителя в организме. Справиться с болезнью и выздороветь смог 121 человек.