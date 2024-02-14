Общество 14 февраля 2024, 21:38 Российский министр уволился после скандала с незаконной охотой Угрожавший полиции глава Минздрава Тамбовской области Овчинников ушел в отставку РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты. О своем решении чиновник сообщил на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Отдельно считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне», — написал он.

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Овчинников извинился перед сотрудниками полиции, с которыми «вел себя неподобающе, в ряде случаев использовал ненормативную лексику».

По словам чиновника, он не занимался незаконной охотой и не произвел «ни единого выстрела из личного ружья». Также он отметил, что у него есть официальное разрешение на охотничье оружие.

Причиной своего поведения Овчинников назвал резкое ухудшение самочувствия из-за того, что долгое время находился в отделении полиции.

По данным Telegram-канала Mash, следователи завели на врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Каменск-Уральском уволили начальника ГИБДД после появления в Сети видео, на котором инспекторы «ловили» водителей с помощью подставного пешехода.