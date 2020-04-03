После введения режима изоляции граждан несколько регионов России изменили разрешенное время розничной продажи алкоголя. В Красноярском крае и Башкирии продавать спиртное можно только с 10:00 до 18:00. Власти Забайкальского края полностью ограничили продажу спиртного до особого распоряжения.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что изменение установленного режима продажи алкоголя приведет к увеличению доли подделок на рынке и социальному напряжению. Об этом говорится в письме, которое он отправил в адрес руководителей регионов. Выдержку из него привел «Интерфакс» (подлинность документа подтвердили в пресс-службе министерства).

По словам Мантурова, без крайней необходимости менять действующее время продажи алкоголя не стоит, так как это повлечет за собой негативные последствия в виде роста контрафакта и социального напряжения.

Министр призвал губернаторов обеспечить работой все организации, задействованные в обеспечении населения товарами, в том числе интернет-магазины, службы доставки, сервисы выдачи заказов. Также он отметил, что не стоит мешать работе строительных, ремонтных и сервисных организаций, которые занимаются сейчас переоборудованием и ремонтом торговых точек.

На предложение министра Мантурова отреагировал глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он заявил, что исправлять ситуацию после рекомендаций федерального министерства предстоит региональным властям.

«Алкоголь — катализатор многих социальных бед. В регионах нужно принимать правильные, взвешенные и своевременные решения. Такого рода письма из Минпромторга дестабилизируют ситуацию», — заявил он. При этом глава «Трезвой России» сослался на заявление Всемирной организации здравоохранения, которая, по его словам, рекомендовала оградить людей от алкоголя на время пандемии.

Большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции на время выходной недели, объявленной президентом Владимиром Путиным. Вчера российский лидер предоставил губернаторам право решать, какие меры требуется вводить в регионе до 30 апреля. На этот срок в стране продлили выходные дни.

Москва и Московская область оставили в силе введенные ограничения и не стали снимать режим самоизоляции граждан. Пока жителям без особой необходимости не стоит выходить из дома, если у них нет коронавируса и врачи не подозревают у них наличия возбудителя. Покинуть жилье можно для похода в больницу, магазин и аптеку шаговой доступности. Также можно в радиусе 100 метров от дома выгуливать питомца и выкидывать мусор.