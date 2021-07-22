Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков попал в больницу после отдыха на турбазе. Он подрался и получил травму головы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, владеющий информацией.

«Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице», — приводит агентство слова собеседника. Официального подтверждения этой информации нет.

В министерстве без уточнений подробностей рассказали, что глава ведомства сейчас на больничном. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция начала проверять обстоятельства случившегося.

Александра Курдюкова назначили министром цифрового развития и связи Амурской области в январе 2021 года. В региональном правительстве он работает с 2010 года. Свою карьеру чиновник начал с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий Министерства социальной защиты населения области. Курдюкову 39 лет, у него двое детей. До прихода в обладминистрацию он работал инженером-программистом.