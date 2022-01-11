Один из богатейших россиян Игорь Рыбаков поехал на новогодние праздники в Казахстан. Миллиардер застрял в стране на каникулах, у него нет интернета и практически никакой связи, сообщил представитель бизнесмена Forbes.

Рыбаков, по словам собеседника журнала, отправился в Казахстан 3 января, то есть когда в стране уже проходили протесты. Миллиардер поехал на один из горнолыжных курортов и планировал покататься.

В Алма-Ате у предпринимателя были запланированы два мероприятия на 6 и 8 января. Рыбаков собирался презентовать свою книгу «Ток» на казахском языке и провести бизнес-форум. Но на фоне беспорядков в стране мероприятия отменили, а Рыбаков остался «практически без связи» и интернета.

Бизнесмен хотел вернуться домой еще 10 января, но сделать это ему так и не удалось. Представитель Рыбакова не уточнил, где он сейчас находится, но сказал, что миллиардер планирует добраться до безопасного места, чтобы вылететь оттуда самолетом.

Власти Казахстана 11 января сообщили о восстановлении международного авиасообщения с Нур-Султаном. Аэропорт Алма-Аты, как ожидается, начнет обслуживать рейсы не ранее 15 января.