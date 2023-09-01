01 сентября 2023, 21:59
Российский миллиардер сравнил санкции с бомбардировкой Хиросимы
Миллиардер Мельниченко назвал санкции против себя оружием массового поражения
Российский миллиардер Андрей Мельниченко назвал санкции Запада преступлением и сравнил их с ядерной бомбардировкой Хиросимы. Об этом основатель компаний по производству удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании заявил в интервью Financial Times.
Бомбардировка Хиросимы, как объяснил Мельниченко проводимую аналогию, не затронула многие военные цели, при этом исход Второй мировой войны был определен, а страдания огромны.
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Предприниматель признался, что введенные против него в прошлом году ограничения стали для него неожиданностью.
«Я живу в Швейцарии 14 лет. <…> Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру», — сказал богатейший, по версии Forbes, бизнесмен России.
Он также отметил, что не занимается политикой и задался вопросом, в чем же смысл введенных ограничений.
Западные санкции, по его мнению, — это «оружие массового поражения», которое причиняет вред миллионам людей, не имеющим отношение к украинскому конфликту. Виновными в происходящем Мельниченко назвал мировых лидеров.
Санкции
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