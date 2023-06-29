Общество 29 июня 2023, 18:33 Российский миллиардер отказался от гражданства — СМИ Forbes: глава энергокомпании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства РИА «Новости»

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Основатель и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Такая информация появилась в личном профиле бизнесмена на сайте журнала Forbes. Там сказано, что теперь предприниматель числится только гражданином Кипра.

«Макаров отказался от российского гражданства в 2023 году и является гражданином Кипра», — следует из личного профиля бизнесмена.

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По данным издания, сейчас он проживает в Майами, а состояние он сколотил на «инвестициях, сделанных самостоятельно».

Аналитики журнала разместили Игоря Макарова на 1368 месте в общемировом рейтинге богатейших людей. Среди самых богатых теперь уже киприотов он занимает пятое место. Forbes напомнил, что бизнесмен когда-то был членом сборной Советского Союза по велоспорту, а сейчас занимает должность почетного президента Федерации велосипедного спорта России.

В конце мая легендарный боец Джефф Монсон, несколько лет назад получивший российский паспорт, отказался от американского гражданства. Он уточнил, что сделал это из-за несогласия с политикой властей США.