Российский миллиардер назвал безумием решение ЦБ по ключевой ставке

Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Он посетовал на это решение и поделился безмятежным фото с Сахалина в Telegram.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок — прим. ред). сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», — написал предприниматель.

Позже он добавил второй пост со снимком с Сахалина и подписью в продолжение темы.

11 июня регулятор третий раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 5,5%. научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, что таким образом ЦБ пытается уравновесить ситуацию с инфляцией и остановить рост денежной массы.

По словам собеседника «360», это решение Банка России повлияет на подорожание кредитов. Позитивной стороной повышения ключевой ставки станет увеличение процентов по депозитам в финансовых организациях страны.