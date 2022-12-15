Общество 15 декабря 2022, 12:27 Российский миллиардер купил запасной Maybach для запчастей FT: близкий к властям России миллиардер приобрел два Maybach для наличия запчастей Pxhere

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Владельцы крупного бизнеса в России стали покупать иностранные автомобили парами. Один используется как основной, а второй идет на запчасти в случае поломки. О таком случае написало издание The Financial Times в материале о ситуации на российском рынке в условиях санкций и параллельного импорта.

Журналисты издания сообщили, что им удалось пообщаться с «близким к Кремлю» предпринимателем, который пожаловался, что не смог купить за границей Mercedes. Вместо этого он стал владельцем двух Maybach, один из которых он планирует использовать в качестве запчастей.

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Он пояснил, что в случае выхода основной машины из строя всегда можно поставить оригинальные детали. В связи с введенными санкциями ЕС в России сейчас большой дефицит европейских автомобилей.

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Собеседники издания подчеркнули, что попавшие под ограничения Евросоюза предметы роскоши все равно попадут в Россию путем параллельного импорта или контрабанды. В качестве положительного примера они привели Иран, где бизнес выработал собственные цепочки поставок, в том числе с участием черного рынка.