Российский миллиардер Галицкий признался в болезни

Основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий признался, что болен. Российский миллиардер рассказал, что из-за недуга не может регулярно посещать матчи команды. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Галицкий объяснил, что именно из-за болезни пропустил последние три игры «Краснодара».

«Это не секрет для краснодарцев: я болею. И, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи», — признался предприниматель.

Миллиардер сказал, что сейчас не может посвящать клубу столько времени, сколько положено. По его словам, он по-прежнему управляет клубом, но не может находиться на стадионе физически.

«Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме», — заявил он.

Источник, близкий к Галицкому, сообщил РБК, что о его болезни стало известно около двух месяцев назад.

Галицкий продал акции «Магнита» в 2018 году, спустя почти 25 лет после основания сети магазинов. Он рассказывал, что одной из причин такого решения стало постоянное психологическое давление.

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