Российский МИД после пандемии намерен сохранить элементы работы онлайн

По словам министра, элементы работы в онлайн-формате будут использоваться, когда речь идет о партнерах, которым непросто и логистически долго добираться. В качестве примера дипломат привел Южную Америку.

«Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15—16 часов на перелет в один конец», — добавил Лавров.