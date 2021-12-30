Российский МИД озвучил позицию по смертной казни в стране

Россия не видит повод пересматривать свою позицию по мораторию на смертную казнь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — подчеркнул Лукьянцев.

Он отметил, что позиция РФ четко определена, указав при этом на решение Конституционного суда, который ввел мораторий на высшую меру наказания.

Также Лукьянцев заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что поводов к пересмотру данного решения «пока не усматривается».

Мораторий на смертную казнь был введен в РФ 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга председателя КС Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Там Зорькин предположил, что однажды в России может быть возрождена смертная казнь.