    23 февраля 2020, 13:49

    Российский мэр поручил чиновникам «наполнять карманы». Пришлось объясняться

    Андрей Иванов

    Глава Евпатории Роман Тихончук на совещании велел городским чиновникам наполнять карманы прибылью от городских земель. Его слова вызвали широкий резонанс. Градоначальнику пришлось объясниться: он просто описал, как увеличить доходную часть бюджета.
    Российский мэр поручил чиновникам «наполнять карманы». Пришлось объясняться

    На совещании с муниципальными чиновниками Тихончук заявил, что земля — это основной источник бюджета города. Этим нужно пользоваться. Чтобы пополнить муниципальную казну он предложил начать с промзоны. «Я думаю, что у нас там сразу наполнятся карманы», — заявил Тихончук и тут же поправился, что имел в виду «у муниципалитета».

    Эти слова ему и пришлось объяснять. По словам Тихончука, она просто старается доступным языком объяснить, как бюджет должен получать доход.

    «Люди хотят придираться к словам. Эти диванные революционеры. Но собака лает, а караван идет. Мне смешно. Ни о каких личных карманах речь не шла. Доступный язык я использую для того, чтобы объяснить некоторым людям, как делать доходную часть муниципального бюджета», — приводит издание «Подъем» комментарий мэра Евпатории Романа Тихончука.

    Это, конечно, оговорка, но Тихончуку стоит быть поосторожнее со словами о земле и доходах. В апреле 2019 году экс-мэра Евпатории Андрея Филонова задержали по обвинению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, Филонов велел изменить вид назначения 14 гектаров земли, чтобы потом передать участки в аренду по заниженной стоимости.

    Роман Тихончук был назначен главой администрации Евпатории в октябре 2019 года.