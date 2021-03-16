Российский мэр назвал свой город практически непригодным для жизни

Мэр Калуги Дмитрий Денисов во время совещания в городской управе заявил, что из-за погоды город «практически стал непригоден для жизни». Его возмутила плохая работа коммунальных служб.

Как сообщает портал kaluganews.com, на совещании мэр был недоволен состоянием тротуаров в городе. Он рассказал, что ему пришлось гулять с собакой по льду.

«Я сегодня с утра вышел с собакой гулять. Ноги можно было не переставлять. Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду», — сказал он.

Он отметил, что жителям перемещаться по тротуарам опасно. он поручил коммунальщикам засыпать пешеходные дороги таким слоем песка, чтобы его не смывало.

«Поэтому давайте по максимуму выложимся. <…> Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — процитировало его слова местное издание.

Денисов отметил, что такая погода как в этом году бывает не так часто, но он призвал городские службы «готовиться к самому худшему варианту».