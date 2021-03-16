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    16 марта 2021, 06:36

    Российский мэр назвал свой город практически непригодным для жизни

    Екатерина Шамина

    Мэр Калуги Дмитрий Денисов во время совещания в городской управе заявил, что из-за погоды город «практически стал непригоден для жизни». Его возмутила плохая работа коммунальных служб.

    Российский мэр назвал свой город практически непригодным для жизни

    Как сообщает портал kaluganews.com, на совещании мэр был недоволен состоянием тротуаров в городе. Он рассказал, что ему пришлось гулять с собакой по льду.

    «Я сегодня с утра вышел с собакой гулять. Ноги можно было не переставлять. Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду», — сказал он.

    Он отметил, что жителям перемещаться по тротуарам опасно. он поручил коммунальщикам засыпать пешеходные дороги таким слоем песка, чтобы его не смывало.

    «Поэтому давайте по максимуму выложимся. <…> Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — процитировало его слова местное издание.

    Денисов отметил, что такая погода как в этом году бывает не так часто, но он призвал городские службы «готовиться к самому худшему варианту».