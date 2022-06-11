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    11 июня 2022, 22:18

    Российский McDonald’s решил открывать до 80 ресторанов в неделю

    Владелец российского McDonald’s Говор заявил о планах открывать до 80 ресторанов в неделю

    Дарья Бунякова

    Российская сеть McDonald’s планирует открывать от 50 до 80 ресторанов каждую неделю. Об этом заявил новый владелец бизнеса Александр Говор.

    Российский McDonald’s решил открывать до 80 ресторанов в неделю

    «Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов в течение недели по Москве и Московской области. И каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов», — сказал предприниматель в эфире телеканала «Россия 24».

    Как уточнил Говор, в течение полутора-двух месяцев в России заработают все 850 ресторанов сети. Сначала заведения быстрого питания откроются для жителей столичного региона, а затем рестораны начнут принимать гостей на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

    Ранее бывшие рестораны McDonald’s переименовали в «Мак» на картах «Яндекса». Новые названия указали у заведений, расположенных в районе станций метро «Третьяковская» и «Пушкинская» в Москве. Рестораны откроются в воскресенье, 12 июня.

    Американская сеть фастфуда объявила о своем уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Позже бизнес в России выкупил Говор, который заявил о возвращении McDonald’s под новым именем.