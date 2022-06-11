Российский McDonald’s решил открывать до 80 ресторанов в неделю

Российская сеть McDonald’s планирует открывать от 50 до 80 ресторанов каждую неделю. Об этом заявил новый владелец бизнеса Александр Говор.

«Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов в течение недели по Москве и Московской области. И каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов», — сказал предприниматель в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнил Говор, в течение полутора-двух месяцев в России заработают все 850 ресторанов сети. Сначала заведения быстрого питания откроются для жителей столичного региона, а затем рестораны начнут принимать гостей на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Ранее бывшие рестораны McDonald’s переименовали в «Мак» на картах «Яндекса». Новые названия указали у заведений, расположенных в районе станций метро «Третьяковская» и «Пушкинская» в Москве. Рестораны откроются в воскресенье, 12 июня.

Американская сеть фастфуда объявила о своем уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Позже бизнес в России выкупил Говор, который заявил о возвращении McDonald’s под новым именем.