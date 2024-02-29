Общество 29 февраля 2024, 12:06 Российский Красный Крест сообщил, что женщины чаще просят психологической поддержки, чем мужчины

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Российский Красный Крест в результате проведенного исследования выяснил, что женщины в стране чаще просят психологической помощи, чем мужчины. Например, в 2022 году доля женщин от общего количества россиян, обратившихся в РКК, составила 78,5%, а в 2023 году — 73%, написал «Ридус».

В сообщении говорится, что среди женщин, обратившихся в организацию, в основном родственницы военнослужащих. Еще 11% заявок на психологическое сопровождение в прошлом году оставили мигранты, беженцы и переселенцы.

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За 2023 год сотрудники РКК провели более 42,8 тысячи очных индивидуальных психологических консультаций с нуждающимися.