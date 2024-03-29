Общество 29 марта 2024, 21:58 Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе» РКК назначил срочную помощь еще 17 пострадавшим при теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Российский Красный Крест (РКК) назначил срочную материальную помощь еще 17 пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель организации Павел Савчук.

По его словам, сегодня, 29 марта, прошло второе заседание Специальной комиссии организации, занимающейся координацией мер поддержки для пострадавших от теракта и их семей. Срочную помощь назначили еще 17 людям.

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«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесших расходы на похороны», — уточнил Савчук.

До этого РКК принял решение о поддержке 33 семей. Савчук добавил, что последние три дня договорились об оказании мер поддержки 50 семей, которые получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей. Размер будет зависеть от жизненных ситуаций, поэтому каждый случай рассмотрели индивидуально.

Сразу после теракта РКК объявил национальный сбор средств для пострадавших, в результате которого удалось собрать 1,2 миллиарда рублей. Помогали и компании-партнеры, и простые россияне.

Ранее певец Shaman заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим от теракта.