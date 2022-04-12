Российский космонавт Сураев рассказ о жизни на МКС

Герой России, космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал, как ему удалось выращивать пшеницу вопреки заданию ученых на МКС, а также об игре с американцами в регби. Об этом написал «ФедералПресс».

«Прилетел шаттл, там ребята-астронавты, которые занимались американским футболом. Я в свое время тренировался в регбийной команде. Так что американский футбол и российское регби сошлись, это дело обыграли. Матча как такового не было, в невесомости невозможно нормально сыграть. Не было такого, что кто-то там зарубался за игру», — сообщил Сураев.

Космонавт вспоминает, как ему поручили вырастить салат. Однако в дополнение к нему Сураев решил попробовать вырастить и пшеницу. На землю он привез настоящие колосья.

В общей сложности Сураев провел на МКС почти год, а время его работы в открытом космосе составляет более восьми часов.