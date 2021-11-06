Российский космонавт стал новым командиром на МКС

На борту Международной космической станции — новый командир. Им стал российский космонавт Антон Шкаплеров. Управление МКС россиянину передал его европейский коллега Том Песке. Информация об этом появилась на официальном сайте «Роскосмоса».

В сообщении указано, что процесс передачи руководства станцией — процедура, при которой двое руководителей, бывший и будущий, подписывают ряд документов. На МКС существует традиция, по которой после окончания всех формальностей звучат удары в корабельный колокол.

«Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий», — говорится в сообщении.

Шкаплеров будет руководить экипажем до момента своего возвращения с МКС. Планируется, что он вернется на Землю в марте 2022 года. Сейчас домой прибудет бывший руководитель МКС Песке. Вместе с ним борт станции покинут еще несколько космонавтов из США и Японии.

Именно Антон Шкаплеров сопровождал в полете на МКС первый в истории киноэкипаж: актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Когда корабль «Союз МС-19» приблизился к орбитальной станции, Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки. Как сообщил RT, автоматика в этот ответственный момент дала сбой.