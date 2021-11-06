facebook_pixel
    06 ноября 2021, 23:10

    Российский космонавт стал новым командиром на МКС

    Российский космонавт Антон Шкаплеров стал руководителем экипажа МКС вместо Тома Песке

    Ирэна Вороник

    На борту Международной космической станции — новый командир. Им стал российский космонавт Антон Шкаплеров. Управление МКС россиянину передал его европейский коллега Том Песке. Информация об этом появилась на официальном сайте «Роскосмоса».

    Российский космонавт стал новым командиром на МКС

    В сообщении указано, что процесс передачи руководства станцией — процедура, при которой двое руководителей, бывший и будущий, подписывают ряд документов. На МКС существует традиция, по которой после окончания всех формальностей звучат удары в корабельный колокол.

    «Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий», — говорится в сообщении.

    Шкаплеров будет руководить экипажем до момента своего возвращения с МКС. Планируется, что он вернется на Землю в марте 2022 года. Сейчас домой прибудет бывший руководитель МКС Песке. Вместе с ним борт станции покинут еще несколько космонавтов из США и Японии.

    Именно Антон Шкаплеров сопровождал в полете на МКС первый в истории киноэкипаж: актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Когда корабль «Союз МС-19» приблизился к орбитальной станции, Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки. Как сообщил RT, автоматика в этот ответственный момент дала сбой.