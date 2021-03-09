Российский космонавт рассказала о характере Гагарина в его день рождения

Космонавт-испытатель ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина» Елена Серова рассказала о характере Юрия Гагарина в его день рождения, 9 марта, написало ИА Nation News.

Во вторник, 9 марта, исполнилось 87 лет со дня появления на свет первого космонавта Земли. В 1959 году он узнал об отборе кандидатов для полета в космос. Гагарин откликнулся и решил, что хотя бы постарается пройти конкурс. В пользу Гагарина сыграл его небольшой рост, так как, будь он немного больше, не поместился бы в космический корабль.

Полет на корабле «Восток» был очень рискованным, но Гагарин не побоялся, и все прошло хорошо. Он стал известен на весь мир. По сей день Юрий Гагарин является кумиром детей из-за своего упорства и смелости. Серова подчеркнула, что, если бы этот летчик не был достаточно хорош, его бы не отправили в такой серьезный полет.

«Все до единого космонавты считают его первопроходцем, человеком с большой буквы, высокопрофессиональной личностью. Он был очень открытый, добрый, порядочный человек со всеми плюсами, большим специалистом. Если бы это было не так, разве его бы отправили первым?» — поделилась мыслями испытатель.

Гагарин погиб во время тренировочного полета 27 марта 1968 года. Он был вместе со своим напарником Владимиром Серегиным.