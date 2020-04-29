Российский космонавт раскрыл размер зарплат своих коллег

Зарплата российских космонавтов оказалась вполне земной. Кандидаты могут получать каждый месяц до 100 тысяч рублей, а опытные космонавты — до 200 тысяч.

«Я могу сказать диапазон. Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, те люди, которые зачислены в отряд, получают до 100 тысяч рублей», — цитирует космонавта Сергея Кудь-Сверчкова РИА «Новости».

Он добавил, что размер зарплаты космонавта зависит от его опыта полетов, стажа, ученых степеней и так далее.

«Должности у нас тоже разные, получают от тех же 100 тысяч до 200 с лишним. Вилка примерно такая», — заключил Кудь-Сверчков.

Сам Сергей в космос пока еще не отправлялся, но является космонавтом-испытателем с 2012 года.

Ранее ветеран космических полетов, экс-астронавт NASA Скотт Келли рассказал, что у российских космонавтов суточные больше, чем у американских астронавтов. Они получают в сутки по пять долларов (около 372 рублей). При этом максимальная зарплата астронавтов NASA может достигать 155 тысяч долларов в год (более 11,5 миллиона рублей).