Российский космонавт предложил использовать для доказательства в суде фото из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров предложил использовать снимки, сделанные из космоса, в качестве доказательств при слушаниях дел в российских судах. По мнению космонавта, современные технологии позволяют определить типы машин и скопления людей, в определенных случаях этого может оказаться достаточно. Его слова привело РИА «Новости».

«Развитие космических технологий открывает новые возможности для судов и участников процесса. Отличный потенциал имеет использование спутниковых снимков в качестве доказательств. Спутниковые снимки, на которых можно разглядеть номер автомобиля или лицо человека, пока существуют только в кино. Однако определить тип машины, разглядеть отдельные деревья и скопления людей возможно уже сегодня», — предложил Шкаплеров Верховному суду РФ, подключившись к участию в экологическом семинаре ВС РФ по видеосвязи с борта МКС.

По мнению космонавта, в случае с экологическими спорами подобные снимки смогут помочь установить организацию незаконных свалок, выявить незаконную вырубку леса, определить иные противоправные действия.

Также Шкаплеров считает, что система космического мониторинга позволит определять разнообразные формы незаконного использования земельных участков.

«Конечно, спутниковые снимки стали широко доступны относительно недавно, а их использование, очевидно, вызывает вопросы в судебной практике. В этой связи предлагаю вам обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств», — резюмировал космонавт.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Петр Дубров сфотографировал с МКС самое длинное лунное затмение, которое происходило за последние 500 лет. При этом большинство россиян не могли увидеть его с Земли: насладиться зрелищем получилось только у жителей Дальнего Востока.

Житель США сделал фото Луны, на которое случайно попала МКС. Фотограф признался, что не зря потратил несколько часов перед рассветом, сидя в какой-то глуши, чтобы поймать этот особенный кадр.