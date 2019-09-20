Российский космонавт не получил должность из-за жены-американки

Звездные войны или космические монстры. Зачем космонавтам оружие? Подробнее

Гражданка США российского происхождения Екатерина Дмитриева стала женой Маленченко в 2003 году. Их свадьба впервые в истории состоялась в космосе. Невеста находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), жених — в полете на Международной космической станции.

«Его (Маленченко — прим. ред.) кандидатура не прошла процедуру согласования в службе безопасности Роскосмоса из-за гражданства жены», — сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

На сайте ЦПК Маленченко значится как первый заместитель начальника центра, но на самом деле россиянин является советником начальника ЦПК, который выполняет функции первого зама.

Начальник ЦПУ Павел Власов рассказал журналистам, что вопрос о назначении Маленченко на должность первого зама обсуждается почти год, и пока он не утвержден. Из-за этого на него возложены дополнительные обязанности по курированию подготовки космонавтов.

Маленченко родился 22 декабря 1961 года. Он является военным летчиком 3-го класса, на его счету более 830 часов налета. За время своей карьеры в космической сфере он совершил шесть полетов в космос общей продолжительностью 827 суток 9 часов и 22 минуты.