Российский космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос

Космонавт Олег Новицкий обнаружил утечку в своем скафандре. Он заметил ее при проверке перед выходом в открытый космос с Международной космической станции. Утечка была в одной из перчаток — ее сразу заменили на новую.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA. Из них следует, что Новицкий доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами о проблемах со скафандром. Он отметил, что во время проверки герметичности скафандра «Орлан-МКС» в нем упало давление, а также был слышен свист выходящего воздуха.

«[Воздух] травит в районе перчатки… Правая перчатка, указательный палец», — сказал Новицкий.

Специалист посоветовал надеть другую перчатку, а затем повторить тест. Повторная проверка показала, что проблемы с герметичностью скафандра пропали.

В Роскосмосе сообщили РИА «Новости», что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров планируют выйти на внешнюю поверхность МКС 2 июня. Там они должны будут подготовить модуль «Пирс» к расстыковке от станции перед тем, как на МКС придет новый модуль — «Наука». Кроме того, россиянам придется заменить панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования в модуле «Заря».