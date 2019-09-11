  • Российский космонавт и астронавты NАSА начнут тренироваться в пещере

    11 сентября 2019, 16:23

    Нина Петлинова

    Космонавт из России Николай Чуб и пять астронавтов из Европы, Америки, Канады и Японии заберутся в пещеру в Словении. Там они будут тренироваться командной работе в условиях, далеких от цивилизации. Об этом в среду, 11 сентября, заявило Европейское космическое агентство (ЕКА).

    В сообщении сказано, что кроме российского космонавта в пещеру спустятся астронавты НАСА — Джо Акаба и Джанетт Эппс, ЕКА — Александр Герст, а также японец Такуя Ониши и канадец Джош Кутрик. Они проведут там шесть дней.

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    «После недели подготовки под и на земле, „пещеронавты“ собираются исследовать пещеру в Словении, где они будут жить и работать шесть дней», — сказано в сообщении.

    Главной целью этой экспедиции является не только сплочение команды в условиях отрыва от цивилизации, но и исследование подземных рек. Все решения они будут принимать самостоятельно, но в нужный момент смогут рассчитывать на поддержку от опытных инструкторов.

    Спуск запланирован на 11 сентября. По предварительным данным, участники достигнут заданной точки и приступят к установке лагеря 20 сентября.