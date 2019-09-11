Российский космонавт и астронавты NАSА начнут тренироваться в пещере

В сообщении сказано, что кроме российского космонавта в пещеру спустятся астронавты НАСА — Джо Акаба и Джанетт Эппс, ЕКА — Александр Герст, а также японец Такуя Ониши и канадец Джош Кутрик. Они проведут там шесть дней.

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«После недели подготовки под и на земле, „пещеронавты“ собираются исследовать пещеру в Словении, где они будут жить и работать шесть дней», — сказано в сообщении.

Главной целью этой экспедиции является не только сплочение команды в условиях отрыва от цивилизации, но и исследование подземных рек. Все решения они будут принимать самостоятельно, но в нужный момент смогут рассчитывать на поддержку от опытных инструкторов.

Спуск запланирован на 11 сентября. По предварительным данным, участники достигнут заданной точки и приступят к установке лагеря 20 сентября.