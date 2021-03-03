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    03 марта 2021, 01:06

    Российский космонавт объяснил, почему NASA запретило ремонтировать МКС

    Дарья Бунякова

    Российские космонавты предложили остановить увеличение трещины на борту МКС. Для этого им необходимо просверлить отверстия на концах трещины, которые ее зафиксируют. В NASA не согласились с такой идеей и попросили дать их специалистам изучить ситуацию.

    Российский космонавт объяснил, почему NASA запретило ремонтировать МКС

    «Возможно, они не знакомы с ним, поскольку не сталкивались с таким ремонтом трещин на Земле. В России же любой автолюбитель знает, как порой эффективно бывает просверливание трещины на лобовом стекле для предотвращения ее дальнейшего роста», — прокомментировал отказ NASA в ремонте российский космонавт Федор Юрчихин. Цитату привел сайт mk.ru.

    Космонавт пояснил, что по закону физики острое окончание трещины будет быстрее увеличиваться, чем широкое и тупое. Он также отметил, что уже не раз сверлил отверстия на МКС для прокладки кабелей или установки необходимых датчиков. По словам Юрчихина, сверление в условиях невесомости практически не отличается от аналогичного действия на Земле.

    «Единственное, что нужно космонавту с дрелью в руке, — это как следует закрепиться перед работой, принять такую позу, опереться на что-нибудь, чтобы быть уверенным, что его не отбросит невесомость в процессе сверления», — рассказал космонавт.

    В октябре 2020 года в промежуточной камере российского модуля «Звезда» нашли трещину. В конце февраля 2021 года космонавты закрыли люк в камеру. Несмотря на предложение россиян провести ремонт, NASA запретило проводить работы.