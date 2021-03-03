Российский космонавт объяснил, почему NASA запретило ремонтировать МКС

Российские космонавты предложили остановить увеличение трещины на борту МКС. Для этого им необходимо просверлить отверстия на концах трещины, которые ее зафиксируют. В NASA не согласились с такой идеей и попросили дать их специалистам изучить ситуацию.

«Возможно, они не знакомы с ним, поскольку не сталкивались с таким ремонтом трещин на Земле. В России же любой автолюбитель знает, как порой эффективно бывает просверливание трещины на лобовом стекле для предотвращения ее дальнейшего роста», — прокомментировал отказ NASA в ремонте российский космонавт Федор Юрчихин. Цитату привел сайт mk.ru.

Космонавт пояснил, что по закону физики острое окончание трещины будет быстрее увеличиваться, чем широкое и тупое. Он также отметил, что уже не раз сверлил отверстия на МКС для прокладки кабелей или установки необходимых датчиков. По словам Юрчихина, сверление в условиях невесомости практически не отличается от аналогичного действия на Земле.

«Единственное, что нужно космонавту с дрелью в руке, — это как следует закрепиться перед работой, принять такую позу, опереться на что-нибудь, чтобы быть уверенным, что его не отбросит невесомость в процессе сверления», — рассказал космонавт.

В октябре 2020 года в промежуточной камере российского модуля «Звезда» нашли трещину. В конце февраля 2021 года космонавты закрыли люк в камеру. Несмотря на предложение россиян провести ремонт, NASA запретило проводить работы.