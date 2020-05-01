Российский комментатор рассказал о зараженном коронавирусом сыне

Сын спортивного комментатора Кирилла Набутова Виктор подхватил коронавирус. Он побывал в больнице в Коммунарке

«Воспринял новость о заболевании сына как неприятность. Хотя Виктор переболел давно и непонятно чем. Его первый тест потерялся по дороге из Москвы в Новосибирск, где лаборатория. Потом, когда сыну стало лучше и он попал в больницу в Коммунарке, два теста показали отрицательный результат», — рассказал порталу «Петербургский дневник» Набутов-старший.

Перед заражением Виктор Набутов ездил кататься на лыжах в Альпы. Инфекцию подхватили и несколько членов его группы. Сейчас Сын Набутова, который пошел по стопам отца и тоже стал спортивным комментатором, живет в режиме строгой самоизоляции, никуда не ходит и скучает по тренировкам.

30 апреля стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра России Михаила Мишустина. Он отправился на карантин, а на свое место предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Всего в России выявили 114 431 случай заражения новым вирусом. От COVID-19 умерли 1169 инфицированных.