Российский кальвадос появится в магазинах в 2021 году

Производство яблочного бренди хотят возобновить в России. Кальвадос начнут делать на ставропольском заводе «Прасковейское» в 2020 году. На следующий его уже намерены выпустить на прилавки.

О планах предприятия рассказала РИА «Новости» начальник его производственной лаборатории Наталья Алимова. Кальвадос на заводе делали и раньше. Около 10 лет назад его производство прекратили, поскольку «Прасковейское» переориентировали на коньяк.

«По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году», — сказала Алимова. По ее словам, в России 40-градусный напиток больше никто не производит.

В 2019 году завод планирует приобрести оборудование, предназначенное для первичной обработки яблок. К весне 2020-го его монтаж закончат, а с лета запустят производство.

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Яблоки для кальвадоса сначала перерабатывают в виноматериал, получая из него кальвадосный дистиллят. Его нужно выдержать в дубовых бочках минимум полгода.

«Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье», — пояснила Алимова. Потом на «Прасковейском» намерены высадить свои яблони, а напиток доводить до более высокой выдержки — до шести лет. Так долго выдерживают марочные кальвадосы.

Завод рассчитывает производить порядка пяти тысяч декалитров кальвадоса в год. В перспективе объем хотят увеличивать.

Предприятие «Прасковейское» было основано в 1898 году и является одним из крупнейших винодельческих заводов Ставрополя.