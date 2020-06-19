Российский ютубер выкрасил лицо в черный цвет. Иностранцы налетели на него с возмущениями
Печенский увидел, что его фотография вызывает только негатив, потому пост удалил. Но пользователи уже унесли ценный снимок на зарубежном сайте Reddit.
На фотографии Печерский вместе с женой и сыном. Его жена держит в руках плакат с надписью «All Lives Matter («Все жизни имеют значение»), а сам блогер сидит у ее ног с выкрашенным в черный цвет лицом и руками.
На пост начали жаловаться, об это блогер рассказал на странице Nemagia в Facebook. Он поделился, что за сутки пост набрал 70 тысяч негативных комментариев, попытался снова выложить фотографию, но социальная сеть Instаgrаm продолжала удалять его.
«В этом мире нет свободы, а самое главное, ее нет и в трижды хваленой Америке», — пояснил блогер.
Затем фотографию выложила жена блогера. В комментариях к снимку появились англоязычные пользователи, которые закидали девушку оскорблениями.
Но Facebook и Instаgrаm за расизм блокирует не только отдельные публикации, но и личные странички. Так аккаунт редактора журнала «Рефлекса» Марека Стониша был на сутки заблокирован на Facebook. Его издание выпустило номер с обложкой, где Гитлера изобразили темнокожим и с афро.