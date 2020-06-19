Российский ютубер выкрасил лицо в черный цвет. Иностранцы налетели на него с возмущениями

Блогер Михаил Печерский, автор YouTube-канала Nemagia, выложил в сеть фото, на котором его лицо и руки выкрашены в черный цвет. Снимок попал на зарубежный ресурс. Общественность не оценила творчество блогера.

Печенский увидел, что его фотография вызывает только негатив, потому пост удалил. Но пользователи уже унесли ценный снимок на зарубежном сайте Reddit.

На фотографии Печерский вместе с женой и сыном. Его жена держит в руках плакат с надписью «All Lives Matter («Все жизни имеют значение»), а сам блогер сидит у ее ног с выкрашенным в черный цвет лицом и руками.

На пост начали жаловаться, об это блогер рассказал на странице Nemagia в Facebook. Он поделился, что за сутки пост набрал 70 тысяч негативных комментариев, попытался снова выложить фотографию, но социальная сеть Instаgrаm продолжала удалять его.

«В этом мире нет свободы, а самое главное, ее нет и в трижды хваленой Америке», — пояснил блогер.

Затем фотографию выложила жена блогера. В комментариях к снимку появились англоязычные пользователи, которые закидали девушку оскорблениями.

Но Facebook и Instаgrаm за расизм блокирует не только отдельные публикации, но и личные странички. Так аккаунт редактора журнала «Рефлекса» Марека Стониша был на сутки заблокирован на Facebook. Его издание выпустило номер с обложкой, где Гитлера изобразили темнокожим и с афро.