Российский инвестиционный форум перенесли из-за «омикрона»

Правительство приняло решение перенести Российский инвестиционный форум из-за ухудшившейся эпидемической ситуации, вызванной распространением штамма «омикрон». Мероприятие должно было пройти 17–19 февраля 2022 года.

«Несмотря на перенос сроков проведения Российского инвестиционного форума, мы не останавливаем подготовку к нему. Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и деловой программы», — заявил руководитель организационного комитета Российского инвестиционного форума, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, как только эпидемическая ситуация станет лучше, активная подготовка к форуму возобновится, мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил, что перенос форума даст возможность руководителям субъектов РФ еще тщательнее подготовить свои инвестиционные проекты для презентации на площадке мероприятия с учетом национальных целей развития. Фонд Росконгресс дополнительно сможет проработать с Роспотребнадзором усиленные меры и стандарты безопасности проведения событий в условиях распространения нового штамма коронавируса, чтобы форум состоялся в 2022 году.

Новые даты проведения объявят позже, после улучшения эпидемической ситуации в России.

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ. Фонд появился в 2007 году, его цель — содействие развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.