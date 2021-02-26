Российский инструктор в ЦАР получил награду из рук Туадера

Российский инструктор в Центральноафриканской Республике получил государственную награду за обучение сотрудников местной жандармерии из рук президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера.

Информацию об этом сообщил глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов. Специалист дал интервью изданию Njoni Sango.

Награда попала в кадр во время интервью, когда представитель СОМБ показывал ее журналистам. На наградном удостоверении указано, что «Крест воинской доблести» вручен Александру Малолетко.

Иванов отметил, что российские специалисты прибыли в ЦАР по официальному приглашению властей страны и в соответствии с регламентом Совета Безопасности ООН. В стране россияне занимаются исключительно обучением, переподготовкой и консультацией военнослужащих правительственных сил (FACA).

По словам представителя СОМБ, в настоящее время в Центральноафриканской Республике находятся 475 российских инструкторов. Они не занимаются охранной деятельностью и не принимают участия в боевых действиях на территории страны, подчеркнул Иванов.