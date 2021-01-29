Российский художник разработал проект для Lego с Бабой Ягой

«Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба Яга! Не пугайтесь ее устрашающего вида. Ведь Баба Яга хоть и очень противная, но справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в ее лес», — написал художник.

Источник фото: сайт Lego Ideas

Он обратил внимание на ее необычную избу на курьих ножках. По его словам, в отличие от европейских ведьм, Баба Яга летает не на метле, а в большой удобной ступе.

Бизяев сказал, что рад поделиться частью своей культуры с другими странами. Он выразил надежду, что Бабу Ягу полюбят во всем мире также сильно, как миллионы детей в России, Белоруссии, на Украине и в Восточной Европе.

Если предложение россиянина наберет более десяти тысяч голосов на сайте, компания может задуматься о запуске такого концепта в производство.

С помощью голосования Lego уже выпустил наборы по мотивам сериалов «Доктор Кто», «Теория большого взрыва», а также мини-копию ракетно-космической системы NASA «Сатурн-5».