Российский H&M опроверг слухи о возбуждении дела из-за неуплаты пошлин

Российское подразделение H&M заявило, что они не получали от органов власти информации о возбуждении дела. Более того, они исправно платят налоги. Об этом сообщил Forbes.

Представители компании отметили, что платят налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства».

Накануне Bloomberg написал, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела на российское подразделение H&M дело об уходе от уплаты пошлин в размере 3,1 миллиарда рублей. Якобы подразделение не включило в декларации некоторые лицензионные платежи в адрес своей материнской компании. При этом издание ссылалось на официальные документы.

Источник издания сообщил, что после аудита в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие. Но это не повлияло на возбуждение дела.

Кроме того, пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила Bloomberg, что ведется расследование. Никаких подробностей более представлено не было, так как российские власти не присылали им никаких документов.

Таможенная служба пока не дала официальный комментарий. Всего в России расположены 155 магазинов H&M.