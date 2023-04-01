Общество 01 апреля 2023, 18:10 Российский хирург Рошаль попал в санкционные списки Зеленского Президент Украины Зеленский ввел санкции против российского хирурга Рошаля РИА «Новости»

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Знаменитый российский детский хирург Леонид Рошаль попал в санкционные списки Украины. Указ о введении новых ограничений против 33 россиян президент страны Владимир Зеленский подписал в субботу, 1 апреля.

В документе говорится, что санкции вводят на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит через территорию Украины, аннулирование действующих лицензий. Всего 11 запретов.

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль уже подпал под санкции Евросоюза, введенных в конце февраля.

По данным СМИ, в начале марта Рошаль находился в больнице, где проходил восстановление после плановой операции по замене сустава. Но продолжал работать онлайн.

В ходе своей медицинской деятельности Рошаль помогал детям, пострадавшим в результате военных конфликтов и природных катаклизмов в разных странах мира.