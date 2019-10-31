  • Российский Хэллоуин вызвал споры между Милоновым и педагогами

    31 октября 2019, 18:10

    Ольга Ситникова

    Многим педагогам не понравился запрет на празднование Хэллоуина. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на участников «Экспертного клуба Петербурга».

    Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку провести проверку государственных предприятий, школы и вузов в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Депутат создал специальную горячую линию, на которую может позвонить любой желающий и пожаловаться на этот «сатанинский» праздник.

    Большинство педагогов считают негативную реакцию депутата Госдумы Виталия Милонова неоправданной.

    «У нас в школе он не отмечается никак. Разгар учебы, все заняты своими делами. Во многих других школах, я уверен, этот праздник тоже не прижился. Какой смысл в запретах?» — поинтересовался директор Президентского физико-математического лицея № 239 Петербурга и заслуженный учитель России Максим Пратусевич.

    Он считает, что многим россиянам необходимо научиться толерантности.

    «Ко всему необходимо подходить здраво. Органы управления образованием смогут и без запретов внятно порекомендовать больше внимания уделять отечественным праздникам. Тем более что почти любой американский праздник имеет российский аналог», — отметил Пратусевич.

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    «У нас в школе американские праздники не отмечаются, нам свои праздники ближе», — рассказал директор лицея № 369, член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов. Он также заметил, что не видит смысла в запрете.

    «У нас другие понятия, другие ценности, другая культура. Это даже не какой-нибудь День благодарения или День Святого Валентина. Это праздник мертвых, дух сатанизма. Тонкая и скрытая, но в то же время очень сильная пропаганда негатива, насилия, зла. Все это крайне неправильно и аморально и, конечно, может негативно отразится на молодежи», — заявил лен экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке, ответственный по вопросам защиты семьи, материнства и детства, священник Тихвинской епархии Геннадий Титов.

    По мнению председателя экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке Петра Казанского, Хэллоуин — это карнавал, который объединяет людей, как другие праздники. Он убежден, что вместо запретов следует изменить форму празднования.