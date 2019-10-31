Российский Хэллоуин вызвал споры между Милоновым и педагогами

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку провести проверку государственных предприятий, школы и вузов в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Депутат создал специальную горячую линию, на которую может позвонить любой желающий и пожаловаться на этот «сатанинский» праздник.

Большинство педагогов считают негативную реакцию депутата Госдумы Виталия Милонова неоправданной.

«У нас в школе он не отмечается никак. Разгар учебы, все заняты своими делами. Во многих других школах, я уверен, этот праздник тоже не прижился. Какой смысл в запретах?» — поинтересовался директор Президентского физико-математического лицея № 239 Петербурга и заслуженный учитель России Максим Пратусевич.

Он считает, что многим россиянам необходимо научиться толерантности.

«Ко всему необходимо подходить здраво. Органы управления образованием смогут и без запретов внятно порекомендовать больше внимания уделять отечественным праздникам. Тем более что почти любой американский праздник имеет российский аналог», — отметил Пратусевич.

«Пусть Запад поклоняется темным силам»: Милонов создал горячую линию для жалоб на Хэллоуин Подробнее

«У нас в школе американские праздники не отмечаются, нам свои праздники ближе», — рассказал директор лицея № 369, член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов. Он также заметил, что не видит смысла в запрете.

«У нас другие понятия, другие ценности, другая культура. Это даже не какой-нибудь День благодарения или День Святого Валентина. Это праздник мертвых, дух сатанизма. Тонкая и скрытая, но в то же время очень сильная пропаганда негатива, насилия, зла. Все это крайне неправильно и аморально и, конечно, может негативно отразится на молодежи», — заявил лен экспертного совета при комитете Госдумы по образованию и науке, ответственный по вопросам защиты семьи, материнства и детства, священник Тихвинской епархии Геннадий Титов.

По мнению председателя экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Госдумы по образованию и науке Петра Казанского, Хэллоуин — это карнавал, который объединяет людей, как другие праздники. Он убежден, что вместо запретов следует изменить форму празднования.