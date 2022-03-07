Российский гроссмейстер Карякин рассказал об угрозах со стороны украинских националистов

Российскому гроссмейстеру Сергею Карякину угрожали украинские националисты после того, как он выразил поддержку спецоперации России по защите Донбасса. Об этом рассказал сам шахматист, сообщил РЕН ТВ. Он также показал, какие сообщения ему присылали пользователи в соцсетях.

«В целом, я прекрасно понимал, к чему это может привести, потому что определенный опыт у меня уже был в 2014 году, когда было присоединение Крыма, я вообще сам из Симферополя, это надо понимать. <…> Поэтому я прекрасно понимал, что здесь может быть то же самое, но я, собственно, не боюсь страдать за правду. Если есть потребность это высказать, я не могу молчать», — заявил Карякин. Он пояснил, что в 2014 году, после выражения своей позиции, он получил «много хейта».

По словам шахматиста, ему «откровенно угрожали». Он думает о том, чтобы обратиться по этому поводу в полицию.

При этом Карякин подчеркнул, что менять свою позицию он не собирается, и всегда будет выступать за Россию.

На этой неделе стало известно о том, что российским журналистам, которые освещают ход специальной операции на Украине, начали поступать угрозы в социальных сетях. В комментариях под публикациями стали появляться сообщения даже с угрозами физической расправы.