Российский город перестанет давать разрешение на строительство многоквартирных домов

Выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов в Сочи в 2021 году временно не будут. Благодаря этому удастся упорядочить застройку и в будущем комплексно развивать курорт. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил ТАСС.

«Последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался. Не всегда этот процесс находился под жестким контролем. В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев», — отметил он.

При этом в городе-курорте ощущается острая нехватка школ, детских садов, спортивных объектов.

В связи с этим сейчас разрабатывается новый генплан Сочи, который выявит все проблемы населенного пункта, поможет найти пути их решения и задаст в целом вектор развития города.

«До тех пор, пока генплан не утвердят, новые разрешения на строительство многоквартирных домов выдаваться не будут», — заявил Кондратьев.

По его словам, главная задача — сделать Сочи максимально комфортным для местных жителей.

Мера начнет действовать в ближайшие четыре месяца, сказал мэра город-курорта Алексей Копайгородский.

Дополнительные меры коснутся также выдачи разрешений на строительство своих домов. По новым правилам, максимальная площадь не должна превышать 300 квадратных метров, а высота — 12 метров. Площадь хозяйственных построек больше не может переваливать за 150 «квадратов».

Новые требования коснутся еще и строительства гостиниц и земельных участков, находящихся под ними. Вид разрешенного использования «Гостиницы» для общественно деловых территориальных зон перейдет в условно-разрешенный.

Ограничения не распространяются на уже действующие договоры комплексного развития территории.