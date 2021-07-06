Российский генетик бросился спасать тонущих детей и погиб

Известный российский ученый-генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский погиб, спасая из реки детей. Трагедия произошла в Макарьевском районе Костромской области.

О смерти Балановского сообщила у себя в Facebook его коллега, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря. Трудно поверить», — написала она.

Другие его коллеги и соратники согласились, что гибель Балановского стала ударом для отечественной генетики.

Ученому на днях исполнилось 44 года. Он руководил лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН, был автором множества научных статей и двух монографий. Он был борцом с лженаукой и выступал на форуме «Ученые против мифов».