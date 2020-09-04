Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть Южную Осетию
Грузинская армия не имеет военного потенциала, чтобы захватить Осетию и водрузить свой флаг над российской военной базой. Такие заявления являются популистскими.
Об этом РИА «Новости» рассказал бывший командир 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, освобождавший в 2008 году от грузинских военных Цхинвал.
Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателейАнатолий Хрулев
Ранее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в ходе своего выступления пообещал вернуть республику в состав Грузии. Он также заявил, что над военной базой РФ в Северной Осетии скоро будет поднят грузинский флаг.