Общество 20 июля 2023, 00:30 Российский футболист погиб в зоне СВО Бывший футболист «Кубань-Холдинга» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО Pxhere

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Бывший футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Как добавили в отделе по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края, спортсмен умер в зоне СВО.

«На 35 году жизни, скончался экс-футболист КХ Станислав Дорошенко, который был одним из тех, кто стоял у истоков создания клуба и начинал творить его историю», — указали в пресс-службе клуба.

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Там добавили, что спортсмен погиб 18 июля.

По данным отдела по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края, Дорошенко умер при исполнении воинского долга в ДНР, указал RT.

Матчи 13-го тура на первенство Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания, отметило РИА «Новости».

Преимущественно Дорошенко выступал в Павловском районе Краснодарского края, отметил сайт Championat.com. При этом футболист поиграл за футбольные и мини-футбольные клубы.