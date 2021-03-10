Российский фридайвер собрался проплыть подо льдом Байкала и установить рекорд Гиннесса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что на Байкале в ближайшие месяцы пройдут два спортивных события. Первое — заплыв подо льдом российского фридайвер.

Кобзев заявил, что известный российский фридайвер Алексей Молчанов намерен проплыть 80 метров подо льдом и установить таким образом новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал.

«Для информации — температура воды там около +3 градусов», — написал Кобзев в Instagram.

Второй проект — это международный трансбайкальский заплыв Baikal Great Swim. По словам губернатора, восемь пловцов из разных страны мире в июне 2021 года собираются переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск. Длина дистанции — 120 километров. По его словам, это будет тоже своеобразный рекорд. К заплыву готовятся пловцы из РФ, Болгарии, Израиля, Германии, Италии, США и Канады.

В Иркутской области 2021 год объявлен годом Байкала. Поэтому в течение года в регионе пройдет более 60 мероприятий.

Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Оно считается самым глубоким озером на планете. Его глубина — около 1,7 тысячи метров.