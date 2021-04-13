Российский флаг принесли в сессионный зал горсовета Славянска

Участник боевых действий в Донбассе и «проукраинский» общественный деятель Василий Хоменко установил в сессионном зале горсовета Славянска флаг России, написало РИА «Новости» со ссылкой на «24 канал».

Инцидент случился во время пленарного заседания 12 апреля. Мужчина установил российский флаг рядом с украинским. Цели и мотивы поступка активиста неизвестны, сообщил «Взгляд». Мэр города Вадим Лях вызвал полицейского, который унес полотнище.