Общество 26 мая 2023, 15:59 Власти допустили продление мер поддержки для российского экспорта на два года Путин допустил продление мер поддержки российского экспорта в 2024 и 2025 году РИА «Новости»

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Меры поддержки экспорта могут продлить не только в 2024 году, но и в 2025-м. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

«Несколько слов по поводу инструментов поддержки экспорта: насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году», — отметил глава государства.

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По его словам, продлить меры можно и в 2025 году.

Одной из них являются компенсационные выплаты, которые предоставляются экспортерам для частичного возмещения фактических затрат по различным направлениям экспортной деятельности в текущем финансовом году. Список предоставляемых компенсационных выплат обновляют ежегодно.

Начиная с 2022 года экспортеры могут обратиться в центры поддержки экспорта за получением новых услуг по содействию в транспортировке продукции, которая предназначена для экспорта на внешние рынки.

Помимо этого, экспортерам могут предоставить помощь в размещении и хранении продукции в местах временного хранения за границей.