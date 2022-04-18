Российский экипаж МКС совершит выход в открытый космос

Российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву, работающим на МКС, предстоит совершить первый выход в открытый космос. Об этом сообщил ОТР.

Главным механизированным помощником для космонавтов станет внешний пульт управления манипулятора ERA. Именно это устройство поможет снимать или заменять оборудование за бортом станции, в том числе выносить его из российского шлюза.

Также при участии ERA на модуль «Наука» будут смонтированы шлюзовая камера и теплообменник, которые уже находятся на МКС.