Российский дизайнер пожаловалась, что ее не пустили в частный самолет в Италии из-за паспорта РФ

Дизайнер Ксения Самойленко пожаловалась подписчикам, что ее не пустили в частный самолет в Италии и ей пришлось лететь обычным лоукостером. Причиной стал ее российский паспорт.

Семья итальянского приятеля Самойленко арендовала частный самолет, чтобы совершить перелет из Рима на Сардинию. Но из-за того, что девушка имеет гражданство РФ, на этот борт ее не пустили, написал Super.

Тогда Самойленко предприняла попытку улететь на частном самолете из Пизы, но снова безуспешно. По ее словам, с 1 августа россиян не пускают на частные самолеты в Европе. В итоге дизайнер с приятелем полетела на лоукостере.

«Как истинный джентльмен, Дима не бросил меня в этой несправедливости и полетел лоукостером со мной, хотя я настаивала, чтобы он летел с семьей», — поделилась Самойленко.

В июне The New York Times написала, что состоятельные россияне начали меньше летать в европейском направлении. По данным издания, раньше частные самолеты россиян часто летали из Москвы в Париж, Милан и Женеву, но весной из-за санкций и закрытия европейского воздушного пространства бизнес-джеты изменили маршруты. Теперь популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Казахстан и Азербайджан.