Российский диетолог указал на ошибки списка продуктов, о которых нужно забыть

Испанские врачи перечислили список продуктов, которые нужно навсегда исключить из своего рациона. Но глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал перечень странным и указал на определенные ошибки.

«Какой-то странный список предложили наши испанские коллеги. С одной стороны, в нем, конечно, есть то, от чего надо отказаться. Например, от мяса глубокой переработки. А вот с тем, что нужно отказаться от низкокалорийных и низкожирных продуктов, я никак не согласен», — сказал он Ura.ru.

Диетологи назвали продукты, о которых нужно забыть навсегда Подробнее

В качестве примера медик привел рыбу, так как в ней содержится большое количество полезных жиров. Такого продукта точно не стоит избегать.

По словам испанцев, нельзя употреблять обезжиренные молочные продукты из-за меньшей питательности и содержащегося в составе сахара.

«С чего он там содержится? Мы вывели из молока жир, все остальное там осталось», — возразил Гинзбург и добавил, что обезжиренные продукты лучше просто заменять теми, в которых меньший процент жирности.

Слова иностранных коллег про полуфабрикаты российскому диетологу также не понравились. Он отметил, что все зависит от вида продукта.

«Если вам порезали рыбу в виде стейков или приготовили из рыбы филе, это тоже в какой-то степени полуфабрикат. Но что в нем плохого?» — подчеркнул Гинзбург.

Речь идет о списке испанских диетологов, который опубликовала газета La Vanguardia. Специалисты заявили, что никогда нельзя есть выпечку, блюда из рафинированной муки, полуфабрикаты и колбасные изделия.