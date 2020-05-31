Российский депутат сравнил Crew Dragon с китайским автопромом

«Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться. Российский космос и американский космос — это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать. Не значит, что после этого Германия свернула все заводы свои», — заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне.

Шерин обратил внимание, что пока не понятно, из каких комплектующих сделан Crew Dragon. В России после запуска этого корабля ничего не изменится.

«У нас в этом плане все нормально. Нам в этом плане ни холодно ни жарко», — подчеркнул депутат.

Собеседник радиостанции усомнился, что в отечественной ракетно-космической отрасли что-либо изменится, так как первый полет, пусть и успешный, не говорит ни о чем. Американцы пытаются стать самостоятельными, и это нормально.

30 мая американская компания SpaceX предпринимателя и изобретателя Илона Маска запустила пилотируемый корабль с космонавтами на борту на орбиту Земли. Это первый в истории полет космического корабля, который построила частная компания. Сенатор Алексей Пушков призвал не преувеличивать важность этого события.